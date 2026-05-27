Ronaldo fecha parceria e vai participar da Copa do Mundo com lives no TikTok Estadão Conteúdo 27.05.26 13h41 Ronaldo Fenômeno fechou uma parceria com o TikTok e vai realizar lives por meio da plataforma ao longo da Copa do Mundo. O projeto intitulado Resenha do 9 contará com 20 transmissões ao vivo, a partir de junho, apresentadas pelo pentacampeão do mundo na rede social de vídeos. A proposta das lives é aproximar Ronaldo dos fãs de futebol. Ao longo da série, ele compartilhará histórias de sua carreira, receberá convidados e reagirá a grandes momentos do futebol internacional. "Acho que todo mundo sabe a importância do futebol para minha vida. E a torcida foi parte fundamental de cada conquista. Poder falar diretamente com essas pessoas, resenhar com os torcedores é uma satisfação que o TikTok vai me proporcionar agora", contou Ronaldo. "É claro que vamos além do campo: falar da vida, de outros esportes, dar boas risadas e contar histórias. É tanta coisa que a gente viveu e vive nos bastidores que a resenha tá garantida! Estou animado e espero encontrar toda a comunidade do TikTok por lá!" Além das transmissões ao vivo, Ronaldo também publicará conteúdo exclusivo em seu perfil no TikTok durante toda a parceria. A Resenha do 9 é o primeiro projeto da parceria. A lenda do futebol também planeja lançar conteúdos exclusivos para grandes campeonatos em 2026 e 2027. "Estamos muito felizes em fazer essa parceria com um ícone global como o Ronaldo", disse Eduardo Lorenzi, diretor de operações do TikTok na América Latina. "O futebol forma uma das comunidades mais apaixonadas em nossa plataforma, e a Resenha do 9 criará um espaço único para os fãs vivenciarem o esporte ao lado de um de seus maiores ídolos, de forma interativa, autêntica e profundamente conectada com a comunidade." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Ronaldo TikTok COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 PREVISÕES Brasil vai bem na Copa? Veja previsão do 'guru' e quem pode ser a seleção campeã Além de indicar o campeão, o sistema estatístico detalha o caminho completo das 48 seleções na competição 27.05.26 11h52 será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37