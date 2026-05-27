Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ronaldo fecha parceria e vai participar da Copa do Mundo com lives no TikTok

Estadão Conteúdo

Ronaldo Fenômeno fechou uma parceria com o TikTok e vai realizar lives por meio da plataforma ao longo da Copa do Mundo. O projeto intitulado Resenha do 9 contará com 20 transmissões ao vivo, a partir de junho, apresentadas pelo pentacampeão do mundo na rede social de vídeos.

A proposta das lives é aproximar Ronaldo dos fãs de futebol. Ao longo da série, ele compartilhará histórias de sua carreira, receberá convidados e reagirá a grandes momentos do futebol internacional.

"Acho que todo mundo sabe a importância do futebol para minha vida. E a torcida foi parte fundamental de cada conquista. Poder falar diretamente com essas pessoas, resenhar com os torcedores é uma satisfação que o TikTok vai me proporcionar agora", contou Ronaldo.

"É claro que vamos além do campo: falar da vida, de outros esportes, dar boas risadas e contar histórias. É tanta coisa que a gente viveu e vive nos bastidores que a resenha tá garantida! Estou animado e espero encontrar toda a comunidade do TikTok por lá!"

Além das transmissões ao vivo, Ronaldo também publicará conteúdo exclusivo em seu perfil no TikTok durante toda a parceria. A Resenha do 9 é o primeiro projeto da parceria. A lenda do futebol também planeja lançar conteúdos exclusivos para grandes campeonatos em 2026 e 2027.

"Estamos muito felizes em fazer essa parceria com um ícone global como o Ronaldo", disse Eduardo Lorenzi, diretor de operações do TikTok na América Latina. "O futebol forma uma das comunidades mais apaixonadas em nossa plataforma, e a Resenha do 9 criará um espaço único para os fãs vivenciarem o esporte ao lado de um de seus maiores ídolos, de forma interativa, autêntica e profundamente conectada com a comunidade."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Ronaldo

TikTok
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno

Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão

27.05.26 12h46

PREVISÕES

Brasil vai bem na Copa? Veja previsão do 'guru' e quem pode ser a seleção campeã

Além de indicar o campeão, o sistema estatístico detalha o caminho completo das 48 seleções na competição

27.05.26 11h52

será?

Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada

Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano

27.05.26 9h47

Futebol

Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari

Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física

26.05.26 17h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

será?

Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada

Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano

27.05.26 9h47

experiência

Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense

Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube

26.05.26 18h36

FUTEBOL

Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti

Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira

27.05.26 8h41

Esporte

Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém

Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos

26.05.26 22h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda