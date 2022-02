Romário ganha fama de 'obcecado por sexo' na imprensa internacional; entenda

Até a imprensa internacional está repercutindo o novo namoro de Romário, de 56 anos, com a influenciadora digital gaúcha Marcelle Ceolin, de 31. De acordo com o jornal inglês "Daily Star" o ex-jogador é definido como "obcecado por sexo". As informações são do jornal Extra.

O título do material publicado pelo portal diz: "Lenda brasileira obcecada por sexo, Romário tem nova namorada 25 anos mais nova do que ele". O texto relata alguns encontros públicos de Romário e sua nova amada.

O “Baixinho” também ganhou o apelido de "famous womanizer", que, em tradução livre do inglês para o português, quer dizer "famoso mulherengo".

"Às vezes, em dia do jogo, eu ficava em casa, longe do resto do time. Se eu acordasse com tesão, faria sexo com minha esposa e depois iria para o jogo. No campo, isso fazia eu me sentir mais calmo e mais leve", Romário teria dito ao veículo

A publicação cita, ainda, o último relacionamento do ex-atleta com a estudante Ana Karoline Nazário. O romance chegou ao fim em 2019, quando a jovem tinha 22 anos.