Roger Machado é oficializado no São Paulo e já comanda treino visando a Chapecoense

O técnico desembarcou pela manhã na capital paulista, foi oficializado para a vaga do demitido Hernán Crespo no começo desta tarde

Estadão Conteúdo
fonte

Roger Machado foi anunciado pelo São Paulo (Instagram @saopaulofc)

A terça-feira está sendo corrida para Roger Machado. O técnico desembarcou pela manhã na capital paulista, foi oficializado para a vaga do demitido Hernán Crespo no começo desta tarde e já comanda o treino visando o duelo com a Chapecoense, quinta-feira, pelo Brasileirão, antes de ser apresentado oficialmente, no começo da noite.

"O São Paulo acertou a chegada do técnico Roger Machado, de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes", anunciou o São Paulo.

"Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho", disse Roger Machado, que estreia oficialmente no Canindé, diante da Chapecoense.

Mesmo encarando uma onda de rejeição ao ex-comandante do Internacional, a diretoria são-paulina aprovou o acordo. "A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele", exaltou o presidente Harry Massis Júnior.

A ambição de Roger Machado em seus trabalhos é o que deixou os dirigentes tricolores empolgados. Além de estar disputando o topo do Brasileirão com o Palmeiras (perde a liderança no saldo de gols), o São Paulo aposta muito em grande desempenho na Copa do Brasil e sul-americana.

"O São Paulo está contratando um profissional de excelência, extremamente dedicado e que vai viver o clube intensamente. Confiamos muito na maneira como ele pensa futebol e temos certeza de que fará um extraordinário trabalho com o nosso elenco", completou o executivo Rui Costa, com o qual Roger Machado já trabalhou e se relaciona bem.

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

São Paulo FC

Roger Machado
