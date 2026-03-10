Roger Machado é oficializado no São Paulo e já comanda treino visando a Chapecoense O técnico desembarcou pela manhã na capital paulista, foi oficializado para a vaga do demitido Hernán Crespo no começo desta tarde Estadão Conteúdo 10.03.26 14h22 Roger Machado foi anunciado pelo São Paulo (Instagram @saopaulofc) A terça-feira está sendo corrida para Roger Machado. O técnico desembarcou pela manhã na capital paulista, foi oficializado para a vaga do demitido Hernán Crespo no começo desta tarde e já comanda o treino visando o duelo com a Chapecoense, quinta-feira, pelo Brasileirão, antes de ser apresentado oficialmente, no começo da noite. "O São Paulo acertou a chegada do técnico Roger Machado, de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes", anunciou o São Paulo. "Estou muito feliz e muito motivado com essa oportunidade. Sei que é um desafio muito grande e sei o tamanho do São Paulo. Chegamos muito confiantes para fazer um grande trabalho", disse Roger Machado, que estreia oficialmente no Canindé, diante da Chapecoense. Mesmo encarando uma onda de rejeição ao ex-comandante do Internacional, a diretoria são-paulina aprovou o acordo. "A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele. É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele", exaltou o presidente Harry Massis Júnior. A ambição de Roger Machado em seus trabalhos é o que deixou os dirigentes tricolores empolgados. Além de estar disputando o topo do Brasileirão com o Palmeiras (perde a liderança no saldo de gols), o São Paulo aposta muito em grande desempenho na Copa do Brasil e sul-americana. "O São Paulo está contratando um profissional de excelência, extremamente dedicado e que vai viver o clube intensamente. Confiamos muito na maneira como ele pensa futebol e temos certeza de que fará um extraordinário trabalho com o nosso elenco", completou o executivo Rui Costa, com o qual Roger Machado já trabalhou e se relaciona bem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Roger Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 futebol Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão 10.03.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16