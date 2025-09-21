Roger Machado é demitido no Internacional após derrota para o arquirrival Grêmio Estadão Conteúdo 21.09.25 21h44 Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O comandante de 50 anos não resistiu após derrota do clube colorado para o Grêmio, de virada, neste domingo (21), por 3 a 2, pela 24ª rodada do Brasileirão no beira-rio. "O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques", anunciou o Internacional em nota oficial. Roger chegou ao Inter em julho do ano passado e seu vínculo era válido até o fim desta temporada. Ao todo, ele comandou o time por 73 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. A posição ruim no Brasileirão, com revés no Gre-Nal, acabou sendo a gota d'água para a diretoria. "O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras", completou o clube. O treinador nem apareceu para a coletiva após a partida. O presidente Alessandro Barcellos foi quem atendeu a imprensa. "Tomamos a decisão conjunta no desligamento da comissão técnica de Roger Machado e seus auxiliares. E agora, imediatamente, vamos começar a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, para que a gente possa o mais rápido possível fazer esse movimento (fugir do risco de queda)", frisou o dirigente. Na visão de Barcellos, apesar de o Inter figurar n a 13ª posição, com 27 pontos, cinco da zona de queda, a situação ainda não é de desespero. "Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro (o Inter tem um jogo a menos), 45 pontos a serem disputados, e precisamos somar pontos, olhando pra cima, para uma Libertadores, que realmente fica mais distante, mas a gente acredita que é possível." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Roger Machado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00