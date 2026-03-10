Roger Machado comemora acerto com o São Paulo e diz: 'Sei o desafio que estou enfrentando' Estadão Conteúdo 10.03.26 12h27 Um dia depois de demitir o técnico Hernán Crespo, o São Paulo já tem o substituto para o cargo. Roger Machado desembarcou na manhã desta terça-feira, 10, no Aeroporto de Congonhas, para o novo trabalho. O técnico de 51 anos citou a proximidade com Rui Costa, executivo de futebol do clube, como determinante para o acerto acontecer de maneira rápida. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. "Por isso as coisas aconteceram tão rápido, porque conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos. Sei a magnitude da experiência que eu estou começando agora, mas eu me sinto completamente preparado. Tenho certeza de que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos", disse o Roger, em breve contato com a imprensa, em Congonhas. Roger trabalhou com Rui Costa no Grêmio, em 2015. Ídolo do tricolor gaúcho, ele foi levado ao clube pelo executivo de futebol ao clube depois da demissão de Luiz Felipe Scolari. O treinador levou o time ao terceiro lugar do Brasileirão daquele ano, saindo do cargo após maus resultados na temporada seguinte. O treinador estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional. Ele também acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Juventude e Novo Hamburgo. Ciente da desconfiança da torcida depois da demissão abrupta de Crespo, que deixa o time na vice-liderança do Brasileirão, Roger aproveitou para mandar um recado à torcida do São Paulo. "O que eu gostaria de dizer pra torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube é muito grande. Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, eu sei do momento que eu chego no clube, sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos." O primeiro desafio de Roger Machado à frente do São Paulo deve acontecer na quinta-feira, quando o time tricolor recebe a Chapecoense, no MorumBis, às 20h, pelo Brasileirão. No domingo, a equipe encara o Red Bull Bragantino, em Bragança, também pelo campeonato nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Roger Machado acerto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58