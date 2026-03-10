Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Roger Machado comemora acerto com o São Paulo e diz: 'Sei o desafio que estou enfrentando'

Estadão Conteúdo

Um dia depois de demitir o técnico Hernán Crespo, o São Paulo já tem o substituto para o cargo. Roger Machado desembarcou na manhã desta terça-feira, 10, no Aeroporto de Congonhas, para o novo trabalho. O técnico de 51 anos citou a proximidade com Rui Costa, executivo de futebol do clube, como determinante para o acerto acontecer de maneira rápida. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

"Por isso as coisas aconteceram tão rápido, porque conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos. Sei a magnitude da experiência que eu estou começando agora, mas eu me sinto completamente preparado. Tenho certeza de que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos", disse o Roger, em breve contato com a imprensa, em Congonhas.

Roger trabalhou com Rui Costa no Grêmio, em 2015. Ídolo do tricolor gaúcho, ele foi levado ao clube pelo executivo de futebol ao clube depois da demissão de Luiz Felipe Scolari. O treinador levou o time ao terceiro lugar do Brasileirão daquele ano, saindo do cargo após maus resultados na temporada seguinte.

O treinador estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional. Ele também acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Juventude e Novo Hamburgo.

Ciente da desconfiança da torcida depois da demissão abrupta de Crespo, que deixa o time na vice-liderança do Brasileirão, Roger aproveitou para mandar um recado à torcida do São Paulo. "O que eu gostaria de dizer pra torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube é muito grande. Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, eu sei do momento que eu chego no clube, sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos."

O primeiro desafio de Roger Machado à frente do São Paulo deve acontecer na quinta-feira, quando o time tricolor recebe a Chapecoense, no MorumBis, às 20h, pelo Brasileirão. No domingo, a equipe encara o Red Bull Bragantino, em Bragança, também pelo campeonato nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo FC

Roger Machado

acerto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

FUTEBOL

Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível'

O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada

12.03.26 15h22

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda