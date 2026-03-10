Rodrygo é submetido à cirurgia no joelho e retorno ao Real Madrid deve acontecer em até um ano O atacante sofreu a lesão na metade do segundo tempo da derrota de 1 a 0 do Real para o Getafe Estadão Conteúdo 10.03.26 10h27 O atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira. O procedimento confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral, e foi considerado um sucesso pela equipe médica. A operação foi conduzida pelo doutor Manuel Leyes, com supervisão da equipe médica do clube merengue. Após a cirurgia, o clube da capital espanhola divulgou uma nota oficial em seu site informando sobre o estado do atleta. A lesão de Rodrygo ocorreu na metade do segundo tempo da derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe. A partida era válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e foi realizada na última segunda-feira. Detalhes da lesão em campo Ao receber a bola na ponta esquerda do campo, Rodrygo apoiou o pé no chão para iniciar uma arrancada. Contudo, sua perna ficou presa no gramado e o jogador caiu imediatamente. A confirmação do diagnóstico, no entanto, só foi possível no dia seguinte ao incidente. Exames detalhados foram realizados, atestando a gravidade da lesão no joelho do atacante. Previsão de retorno e recuperação A estimativa para o retorno de um atleta após esse tipo de lesão varia consideravelmente. Para Rodrygo, o tempo de recuperação é projetado entre dez meses e um ano. O clube agora fará o monitoramento constante do jogador. Ele cumprirá um rigoroso processo de recuperação, visando seu completo restabelecimento e retorno aos gramados em segurança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Rodrygo cirurgia joelho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58