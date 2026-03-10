Capa Jornal Amazônia
Rodrygo é submetido à cirurgia no joelho e retorno ao Real Madrid deve acontecer em até um ano

O atacante sofreu a lesão na metade do segundo tempo da derrota de 1 a 0 do Real para o Getafe

Estadão Conteúdo

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira. O procedimento confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral, e foi considerado um sucesso pela equipe médica.

A operação foi conduzida pelo doutor Manuel Leyes, com supervisão da equipe médica do clube merengue. Após a cirurgia, o clube da capital espanhola divulgou uma nota oficial em seu site informando sobre o estado do atleta.

A lesão de Rodrygo ocorreu na metade do segundo tempo da derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Getafe. A partida era válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e foi realizada na última segunda-feira.

Detalhes da lesão em campo

Ao receber a bola na ponta esquerda do campo, Rodrygo apoiou o pé no chão para iniciar uma arrancada. Contudo, sua perna ficou presa no gramado e o jogador caiu imediatamente.

A confirmação do diagnóstico, no entanto, só foi possível no dia seguinte ao incidente. Exames detalhados foram realizados, atestando a gravidade da lesão no joelho do atacante.

Previsão de retorno e recuperação

A estimativa para o retorno de um atleta após esse tipo de lesão varia consideravelmente. Para Rodrygo, o tempo de recuperação é projetado entre dez meses e um ano.

O clube agora fará o monitoramento constante do jogador. Ele cumprirá um rigoroso processo de recuperação, visando seu completo restabelecimento e retorno aos gramados em segurança.

