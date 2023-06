Robinho muda versão e admite ter tido relação sexual com vítima

O caso de estupro coletivo cometido em 2013 envolvendo o jogador Robinho segue ganhando novos capítulos. Dessa vez, um áudio exclusivo do podcast “Os Grampos de Robinho”, do Uol, revelou a mudança de versões do jogador, que antes havia negado a relação sexual com a vítima.

Os áudios grampeados pela Justiça da Itália e divulgados com exclusividade nesta terça-feira (27/06) mostram a conversa entre Robinho e o amigo Falco, ambos condenados, em última instância, a 9 anos de prisão.

“É, eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta para mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá”, admitiu Robinho na mudança de versão.

No depoimento, os amigos alegaram o consentimento da vítima, que também estava embriagada, motivo pelo qual a Justiça entendeu que houve agressão sexual. No mesmo áudio, Falco afirma ter mentido para seu advogado, e para a polícia sobre o envolvimento do jogador no ato.

“Dei depoimento, falei toda a verdade para o meu advogado. Só não falei que você comeu a mina”, revelou. Em seguida, Falco ameaça o jogador ao perceber que a intenção de Robinho era incriminá-lo.

“Eu sou homem até o fim, porque é o seguinte, num bagulho desse quem tem mais a perder é ele, porque eu podia chegar lá e falar assim: ‘O Robinho comeu a mina mesmo e o c*ralho’. É sua vida, sua profissão, você se fode”, disse Falco para o jogador.

Com medo, Robinho promete um cargo público para o amigo, que estava desempregado. “Se eu for voltar pro Brasil, eu te coloco para trabalhar na prefeitura lá que é uma teta. Igual os caras. Os caras ganham 2 conto”, afirmou o jogador.

Caso Robinho

Robinho e Falco foram condenados a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013, na cidade de Milão, na Itália. Os sentenciados não têm mais recursos proferidos pela Justiça Italiana. Agora, a Justiça Brasileira avalia a possibilidade de cumprimento de pena no Brasil. Na próxima semana, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deve decidir sobre a admissão de sentença estrangeira e execução da pena no país.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)