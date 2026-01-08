Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

River Plate acerta negociação com Flamengo e anuncia o empréstimo do lateral-esquerdo Viña

Estadão Conteúdo

Terceira opção para a lateral-esquerda do Flamengo, o lateral-esquerdo Viña trocou o Rio de Janeiro pelo futebol argentino. A negociação foi por empréstimo de um ano e o jogador foi anunciado oficialmente pelo River Plate, com o vínculo tendo validade até o dia 31 de dezembro.

Para contar com o experiente atleta de 28 anos, a equipe de Buenos Aires vai desembolsar US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões). No caso de jogar 50% dos jogos do time na temporada, o clube argentino terá a opção de compra dos direitos econômicos do uruguaio por 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões).

"O lateral-esquerdo assinou um contrato de empréstimo com o clube até dezembro de 2026, com opção de compra voluntária que pode se tornar obrigatória dependendo do desempenho da equipe", diz parte do texto no site do River.

O clube informou ainda que o contrato foi assinado na presença do presidente Stefano Di Carlo em San Martín de los Andes, onde o time principal está realizando sua pré-temporada.

Contratado pelo Flamengo em janeiro de 2024 para brigar pela posição de titular, Viña fraturou a tíbia e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em um jogo com o Palmeiras em agosto do mesmo ano. Seu retorno aconteceu apenas em junho de 2025. Pouco utilizado, ele sequer foi relacionado para disputar o Intercontinental, em dezembro.

Com a transferência para o River Plate, o defensor espera agora dar início a uma nova etapa na sua carreira. O jogador já está com o elenco do River Plate para a realizar a pré-temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

River Plate

Flamengo

Viña

empréstimo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda