River Plate acerta negociação com Flamengo e anuncia o empréstimo do lateral-esquerdo Viña Estadão Conteúdo 08.01.26 9h57 Terceira opção para a lateral-esquerda do Flamengo, o lateral-esquerdo Viña trocou o Rio de Janeiro pelo futebol argentino. A negociação foi por empréstimo de um ano e o jogador foi anunciado oficialmente pelo River Plate, com o vínculo tendo validade até o dia 31 de dezembro. Para contar com o experiente atleta de 28 anos, a equipe de Buenos Aires vai desembolsar US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões). No caso de jogar 50% dos jogos do time na temporada, o clube argentino terá a opção de compra dos direitos econômicos do uruguaio por 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões). "O lateral-esquerdo assinou um contrato de empréstimo com o clube até dezembro de 2026, com opção de compra voluntária que pode se tornar obrigatória dependendo do desempenho da equipe", diz parte do texto no site do River. O clube informou ainda que o contrato foi assinado na presença do presidente Stefano Di Carlo em San Martín de los Andes, onde o time principal está realizando sua pré-temporada. Contratado pelo Flamengo em janeiro de 2024 para brigar pela posição de titular, Viña fraturou a tíbia e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em um jogo com o Palmeiras em agosto do mesmo ano. Seu retorno aconteceu apenas em junho de 2025. Pouco utilizado, ele sequer foi relacionado para disputar o Intercontinental, em dezembro. Com a transferência para o River Plate, o defensor espera agora dar início a uma nova etapa na sua carreira. O jogador já está com o elenco do River Plate para a realizar a pré-temporada.