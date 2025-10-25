Rival de Fonseca na final da Basileia é supersticioso, vive melhor momento e busca 1º título Estadão Conteúdo 25.10.25 19h42 Rival do brasileiro João Fonseca na decisão do ATP 500 da Basileia neste domingo, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina tem 26 anos, é supersticioso e vive o melhor momento de sua carreira, iniciada em 2017. Ele ocupa sua melhor colocação no ranking (18ª) e com a campanha na Suíça já garantiu o 15º posto na lista a ser divulgada na segunda-feira. Treinado pelo ex-top ten Felix Mantilla, Fokina ainda busca seu primeiro título no circuito. Nesta temporada, o espanhol bateu na trave três vezes e foi vice-campeão em Washington (julho), Acapulco (março) e Delray Beach (fevereiro). Agora, em busca de seu primeiro troféu, tenta se vingar de João Fonseca, que é mais novo (19 anos) e tem uma posição pior no ranking (46ª), mas já ostenta um título: foi campeão em Buenos Aires em fevereiro. Fokina e Fonseca se enfrentaram uma vez, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em julho. O espanhol havia vencido o primeiro set no tie-break e depois de abrir 4 a 0 na segunda parcial passou a demonstrar cansaço e dores e desistiu quando o placar mostrava 5 a 4 para Fonseca. O espanhol tem uma tatuagem de um tsunami. "Meu treinador diz que sou mais como um vulcão. Tenho muita energia dentro de mim e não sei como controlar", afirma o tenista, que por superstição usa um pé de meia preto e um branco em quadra desde os 15 anos. Amante de animais, tem dois gatos e lançou, em abril de 2021, uma plataforma de adoção de animais de estimação que visa conectar pessoas que queiram adotar com abrigos na Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Basileia Alejandro Davidovich Fokina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título 25.10.25 17h25 FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36