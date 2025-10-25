Rival de Fonseca na final da Basileia é supersticioso, vive melhor momento e busca 1º título

Rival do brasileiro João Fonseca na decisão do ATP 500 da Basileia neste domingo, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina tem 26 anos, é supersticioso e vive o melhor momento de sua carreira, iniciada em 2017. Ele ocupa sua melhor colocação no ranking (18ª) e com a campanha na Suíça já garantiu o 15º posto na lista a ser divulgada na segunda-feira. Treinado pelo ex-top ten Felix Mantilla, Fokina ainda busca seu primeiro título no circuito.

Nesta temporada, o espanhol bateu na trave três vezes e foi vice-campeão em Washington (julho), Acapulco (março) e Delray Beach (fevereiro). Agora, em busca de seu primeiro troféu, tenta se vingar de João Fonseca, que é mais novo (19 anos) e tem uma posição pior no ranking (46ª), mas já ostenta um título: foi campeão em Buenos Aires em fevereiro.

Fokina e Fonseca se enfrentaram uma vez, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em julho. O espanhol havia vencido o primeiro set no tie-break e depois de abrir 4 a 0 na segunda parcial passou a demonstrar cansaço e dores e desistiu quando o placar mostrava 5 a 4 para Fonseca.

O espanhol tem uma tatuagem de um tsunami. "Meu treinador diz que sou mais como um vulcão. Tenho muita energia dentro de mim e não sei como controlar", afirma o tenista, que por superstição usa um pé de meia preto e um branco em quadra desde os 15 anos.

Amante de animais, tem dois gatos e lançou, em abril de 2021, uma plataforma de adoção de animais de estimação que visa conectar pessoas que queiram adotar com abrigos na Espanha.