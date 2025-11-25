Risco de rebaixamento do Santos sobe para 57% faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão Estadão Conteúdo 25.11.25 11h03 O Santos continua vivendo realidade difícil no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, 24, o time de Juan Pablo Vojvoda arrancou um empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, mas o resultado não aliviou a situação da equipe paulista. Com o resultado negativo fora de casa, o Santos permanece na zona de rebaixamento, na décima sétima posição, com 38 pontos. Faltam agora apenas três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B é de 57,8%. A probabilidade era de 47,7% na rodada anterior, após o empate em 1 a 1 com o Mirassol. As outras equipes na zona de rebaixamento são: Fortaleza (em décimo oitavo lugar, com 34 pontos), Juventude (em penúltimo, com 33 pontos) e o Sport (lanterna e já rebaixado, com 17 pontos). O Fortaleza tem uma partida a menos. Nas rodadas derradeiras do Campeonato Brasileiro, o Santos irá enfrentar: Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa). "Nessa situação o jogador joga contra a tabela, contra o objetivo de evitar o que estamos evitando. Joga contra a própria mente. Isso temos que superar nesses momentos. Temos um grupo forte nisso. Não é o mesmo brigar em cima e brigar embaixo. Tem que ser forte para brigar embaixo. Tem que estar forte, unido e nossa torcida estar com a gente. Depois, quando for o momento de vaiar, vamos aceitar. Eu quero que o jogador e o time precisa. Estar unido, com a torcida. Sabemos que estamos devendo, mas neste momento a torcida estará conosco também", disse o técnico Juan Pablo Vojvoda depois do empate com o Inter. RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG: Sport - 100% Juventude - 97,9% Fortaleza - 88,6% Santos - 57,8% Vitória - 43,5% Internacional - 6,5% Ceará - 3,1% Vasco - 2,1% Grêmio - 0,37% Atlético-MG - 0,03% Red Bull Bragantino - 0,005% Corinthians - 0,003% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos rebaixamento risco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18