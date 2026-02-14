Rio Open: João Fonseca faz sua estreia na competição diante de um rival das classificatórias O tenista disputa sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos Estadão Conteúdo 14.02.26 17h32 A espera de João Fonseca acabou - por ora. O tenista número 1 do Brasil conheceu, neste sábado, o caminho que terá de percorrer para conquistar o título do Rio Open. Além dele, outros brasileiros também tiveram suas programações divulgadas pela organização do torneio, como Guto Miguel, considerado o 3º melhor juvenil do mundo. Disputando sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos, João fará sua estreia diante de um tenista ainda não conhecido na atual fase classificatória. O nome do primeiro desafio será definido ainda neste final de semana, que está sendo utilizado apenas para o qualifying. Em caso de vitória na estreia na primeira rodada, o brasileiro 33º do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Laslo Djere (91º) e o peruano Ignacio Buse (96º). João, que terminou 2025 em alta, ainda não venceu neste ano - foi eliminado no Australian Open e no ATP 250 da Argentina, em Buenos Aires. Além de João Fonseca, vale destaque para o italiano Matteo Berrettini (58º) e o argentino Sebastian Báez (34º), atual bicampeão, como nomes a se ficar de olho. Em caso de classificação às quartas de final, o brasileiro pode enfrentar justamente um dos italianos, Berrettini ou Lorenzo Sonego (nº 60), ou o alemão Daniel Altmaier (nº 51), todos duelos fortíssimos. OUTROS BRASILEIROS NA CHAVE Guto Miguel faz sua estreia no Rio Open assim como João, contra um adversário que chegará do qualifying. Com apenas 16 anos, o goiano é considerado o 3º melhor juvenil do mundo. O qualifying conta com brasileiros como: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin Dias e Igor Marcondes. As primeiras rodadas, jogos de segunda fase, quartas de final, semifinais e final de duplas serão realizados entre os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A final da simples será em 22 de fevereiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43