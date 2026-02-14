Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rio Open: João Fonseca faz sua estreia na competição diante de um rival das classificatórias

O tenista disputa sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos

Estadão Conteúdo

A espera de João Fonseca acabou - por ora. O tenista número 1 do Brasil conheceu, neste sábado, o caminho que terá de percorrer para conquistar o título do Rio Open. Além dele, outros brasileiros também tiveram suas programações divulgadas pela organização do torneio, como Guto Miguel, considerado o 3º melhor juvenil do mundo.

Disputando sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos, João fará sua estreia diante de um tenista ainda não conhecido na atual fase classificatória. O nome do primeiro desafio será definido ainda neste final de semana, que está sendo utilizado apenas para o qualifying.

Em caso de vitória na estreia na primeira rodada, o brasileiro 33º do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Laslo Djere (91º) e o peruano Ignacio Buse (96º). João, que terminou 2025 em alta, ainda não venceu neste ano - foi eliminado no Australian Open e no ATP 250 da Argentina, em Buenos Aires.

Além de João Fonseca, vale destaque para o italiano Matteo Berrettini (58º) e o argentino Sebastian Báez (34º), atual bicampeão, como nomes a se ficar de olho. Em caso de classificação às quartas de final, o brasileiro pode enfrentar justamente um dos italianos, Berrettini ou Lorenzo Sonego (nº 60), ou o alemão Daniel Altmaier (nº 51), todos duelos fortíssimos.

OUTROS BRASILEIROS NA CHAVE Guto Miguel faz sua estreia no Rio Open assim como João, contra um adversário que chegará do qualifying. Com apenas 16 anos, o goiano é considerado o 3º melhor juvenil do mundo. O qualifying conta com brasileiros como: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin Dias e Igor Marcondes.

As primeiras rodadas, jogos de segunda fase, quartas de final, semifinais e final de duplas serão realizados entre os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A final da simples será em 22 de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Rio Open

João Fonseca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

14.02.26 7h00

futebol

Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela

Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada

13.02.26 9h46

PARAZÃO

Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos

Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim

12.02.26 21h47

futebol

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

13.02.26 10h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda