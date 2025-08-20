Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rio Open confirma Lorenzo Musetti, 10º do mundo, para edição de 2026

O atual número 10 do mundo assegurou presença de forma antecipada após desfalcar o torneio deste ano devido a um problema físico

Estadão Conteúdo

Baixa de última hora no Rio Open deste ano, o tenista italiano Lorenzo Musetti foi confirmado nesta quarta-feira como o primeiro garantido na edição de 2026. O atual número 10 do mundo assegurou presença de forma antecipada após desfalcar o torneio deste ano devido a um problema físico.

"Estou confirmando a minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente, eu estava lesionado esse ano e não pude jogar. Mas eu pude aproveitar muito a cidade. Fiquei muito feliz no Rio, senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve", afirmou Musetti.

O italiano era alvo de muita expectativa por parte da torcida em razão dos bons resultados recentes sobre o saibro. Mas uma lesão na panturrilha direita o tirou da chave brasileira, em fevereiro. Mesmo assim, ele permaneceu na capital fluminense, onde participou de ativações da competição com fãs e até fez trabalho de fisioterapia no Jockey Club brasileiro.

"Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão que forçou ele a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026", diz Luiz Fernando Carvalho, diretor do Rio Open.

Musetti foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E, em 2025, faz a melhor temporada de sua carreira. Ele disputou sua primeira final de nível Masters 1000 em Montecarlo, foi semifinalista em Madri e Roma e ficou entre os quatro melhores em Roland Garros.

Em 2026, ele disputará o Rio Open pela segunda vez. A estreia aconteceu em 2023, quando acabou sendo eliminado na estreia. Na próxima temporada, a competição carioca será disputada entre 14 e 22 de fevereiro.

