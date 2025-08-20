Rio Open confirma Lorenzo Musetti, 10º do mundo, para edição de 2026 O atual número 10 do mundo assegurou presença de forma antecipada após desfalcar o torneio deste ano devido a um problema físico Estadão Conteúdo 20.08.25 15h08 Baixa de última hora no Rio Open deste ano, o tenista italiano Lorenzo Musetti foi confirmado nesta quarta-feira como o primeiro garantido na edição de 2026. O atual número 10 do mundo assegurou presença de forma antecipada após desfalcar o torneio deste ano devido a um problema físico. "Estou confirmando a minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente, eu estava lesionado esse ano e não pude jogar. Mas eu pude aproveitar muito a cidade. Fiquei muito feliz no Rio, senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve", afirmou Musetti. O italiano era alvo de muita expectativa por parte da torcida em razão dos bons resultados recentes sobre o saibro. Mas uma lesão na panturrilha direita o tirou da chave brasileira, em fevereiro. Mesmo assim, ele permaneceu na capital fluminense, onde participou de ativações da competição com fãs e até fez trabalho de fisioterapia no Jockey Club brasileiro. "Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open. Desde a lesão que forçou ele a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026", diz Luiz Fernando Carvalho, diretor do Rio Open. Musetti foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E, em 2025, faz a melhor temporada de sua carreira. Ele disputou sua primeira final de nível Masters 1000 em Montecarlo, foi semifinalista em Madri e Roma e ficou entre os quatro melhores em Roland Garros. Em 2026, ele disputará o Rio Open pela segunda vez. A estreia aconteceu em 2023, quando acabou sendo eliminado na estreia. Na próxima temporada, a competição carioca será disputada entre 14 e 22 de fevereiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Musetti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 Será? Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local 20.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25