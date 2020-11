Richarlison lamenta ausência de Neymar, mas cita conquista da Copa América: 'Fomos campeões sem ele'

O atacante Richarlison, do Everton, lamentou a ausência de Neymar na partida da Seleção Brasileira contra a Venezuela, na próxima sexta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com uma lesão na coxa, o atacante do PSG está fora do duelo. No entanto, o ex-jogador do Fluminense citou a conquista da Copa América em 2019, sem o camisa 10.

- Já jogamos sem o Neymar na Copa América e fomos campeões. Claro que sentimos a ausência dele, porque é um jogador de extrema qualidade. Ele é o protagonista da Seleção. Temos uma base e já sabemos o que temos que fazer, com ou sem ele. Agora é procurar dar o melhor para vencermos todos os jogos - disse o jogador em entrevista coletiva.

Richarlison falou também sobre sua evolução no futebol inglês, onde atua desde 2017. Em sua terceira temporada no Everton, o camisa 7 dos Toffees citou a a experiência do técnico Carlo Ancelotti como um dos fatores principais.

- Acabei aprendendo muitas coisas. Agora, com o Ancelotti, um cara que ganhou tudo, ele está sempre me contando alguma história, me corrigindo, me orientando. Isso que faz um jogador evoluir. Só tenho a crescer com a chegada dele, e quem sabe me tornar um goleador e crescer ainda mais como profissional.

O atacante também falou sobre seu reencontro com Pedro, que foi seu companheiro na época em que defendia o Fluminense. Agora atuando no Flamengo, o centroavante vive grande momento e repete boas atuações de quando jogava no rival carioca.

- O Pedro é um amigo meu desde os tempos de Fluminense, fico muito feliz por ele, de estar com ele aqui na Seleção, por mérito do que tem feito no Flamengo. Acho que vai ser muito utilizado na Seleção, o Tite gosta muito dele -concluiu.