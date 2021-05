Repórter cumpre promessa e corta cabelo ao vivo após título do São Paulo

Superstição no futebol é uma tradição especialmente forte no Brasil. Não por acaso, a vítima da vez foi o repórter do "Gazeta Esportiva", Alexandre Silvestre. Ele havia prometido, ainda durante o Paulista, que, caso o São Paulo fosse campeão, cortaria o cabelo ao término do programa. Não deu outra, com o tricolor conquistando o estadual, o ex-jogador Muller foi o autor do primeiro fio de cabelo cortado do repórter.+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores

Em seguida, a apresentadora Michelle Giannella e o comentarista Osmar Garrafa também aproveitaram para brincar com a promessa do repórter.