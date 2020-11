Renato Gaúcho admite conversa com Claudinho após vitória do Grêmio

Assim que o jogo do Grêmio com o Bragantino acabou, o técnico Renato Gaúcho entrou no gramado da Arena e procurou o atacante Claudinho, que vive um bom momento com a camisa do Massa Bruta.

Na conversa com a imprensa, o treinador não fugiu da resposta e admitiu que perguntou ao jogador rival sobre o tempo de contrato.

‘Conversei com ele. Perguntei até quando ia o contrato. Como conversei com outros jogadores. Estou sempre na frente, pensando lá na frente. Não sei se vou estar no Grêmio, em outro clube. Mas eu procuro conversar com jogadores. Saber as intenções do ano, para o próximo ano, se gostaria de estar comigo no clube que trabalho’, afirmou o treinador, antes de completar:

‘Acho ele um grande jogador. Não vejo o Claudinho agora, vejo desde o ano passado. Mas não só com ele. Converso com vários jogadores, vocês que não flagraram. Hoje, de repente, dei mole’.

O interesse de Portaluppi em Claudinho vai de encontro a necessidade do Tricolor por um atleta que atue pelas beiradas. Desde a saída de Everton Cebolinha, o time gaúcho tem encontrado muita dificuldade.