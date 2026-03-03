Renato Gaúcho acerta com o Vasco para substituir Fernando Diniz como técnico O Vasco retorna aos gramados apenas no dia 12 de março, quando recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 03.03.26 22h18 Renato Gaúcho é o principal nome para assumir o comando técnico do Vasco (Marina Garcia/Fluminense) Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco. O técnico de 63 anos substitui Fernando Diniz, que deixou a equipe carioca no final de fevereiro. O anúncio oficial foi feito na noite desta terça-feira (03/03). Esta será a terceira passagem de Renato no time cruzmaltino. Em 2006, ele levou o clube à final da Copa do Brasil, onde acabou superado pelo Flamengo. Já em 2008, o treinador não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de passar pelo futebol carioca, Renato Gaúcho teve destaque no Grêmio, onde conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e cinco estaduais, além de outros títulos. O técnico estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Fluminense. Diniz dirigiu o Gigante da Colina entre maio de 2025 e fevereiro deste ano. Ao todo, foram 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas em 55 partidas disputadas. O Vasco retorna aos gramados apenas no dia 12 de março, quando recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), os times se enfrentam em duelo válido pela quinta rodada do torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Renato Gaúcho treinador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28