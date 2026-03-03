Renato Gaúcho acerta com o Vasco para substituir Fernando Diniz como técnico

Renato Gaúcho é o novo treinador do Vasco. O técnico de 63 anos substitui Fernando Diniz, que deixou a equipe carioca no final de fevereiro. O anúncio oficial foi feito na noite desta terça-feira (03/03).

Esta será a terceira passagem de Renato no time cruzmaltino. Em 2006, ele levou o clube à final da Copa do Brasil, onde acabou superado pelo Flamengo. Já em 2008, o treinador não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de passar pelo futebol carioca, Renato Gaúcho teve destaque no Grêmio, onde conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e cinco estaduais, além de outros títulos. O técnico estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Fluminense.

Diniz dirigiu o Gigante da Colina entre maio de 2025 e fevereiro deste ano. Ao todo, foram 20 vitórias, 13 empates e 22 derrotas em 55 partidas disputadas.

O Vasco retorna aos gramados apenas no dia 12 de março, quando recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), os times se enfrentam em duelo válido pela quinta rodada do torneio nacional.