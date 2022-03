Zagueiro do Remo, Marlon fala sobre gramado do Souza: ‘Já estamos sendo alertados’

Remo e Tuna fazem a partida de ida da semifinal do Campeonato Paraense neste sábado (26), no Souza, às 15h30. Esta semana, questões sobre as condições do gramado do estádio do Águia foram levantadas, já que ele não aparentava estar em boas condições. Contudo, após vistoria da FPF, o campo foi liberado para jogo. O zagueiro Leão Marlon acredita que o estado do gramado, não atrapalhará a equipe azulina.

“O gramado está igual para os dois times. A gente sabe que a Tuna já joga lá há bastante tempo. Mas já estamos sendo alertados sobre essa questão do campo. Vamos chegar lá, procurar fazer o nosso jogo. Vamos nos doar o máximo, procurar brigar pela bola, que a gente possa fazer um bom jogo lá e sair com um bom resultado”, declarou o jogador.

O zagueiro também elogiou a equipe e disse que, no momento, o time está bem e forte. Além disso, Marlon comentou sobre o entrosamento com Everton Sena. Segundo o jogador, os dois têm conversado bastante para ajudar a defesa azulina e evitar gols.

“O Everton [Sena] é um cara experiente também. A gente procura acertar os detalhes, coisas que acabamos errando nos jogos, para que não venham a acontecer. E isso ajuda, conversar, não só com Everton mais com Leonan, Ricardo, com o PH, que vem entrando nos jogos”, contou Marlon.

Tuna x Remo se enfrentam às 15h30 deste sábado (26), no Estádio do Souza, pela primeira partida da semifinal do Parazão. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

