Zagueiro do Remo lamenta saída de Gedoz e ressalta qualidade do time; saiba mais

Depois do empate contra o São José, o Clube do Remo voltou aos trabalhos, tendo em vista o duelo da próxima rodada, contra o Confiança, no domingo, pela quarta rodada da Série C. A equipe do técnico Paulo Bonamigo realizou um trabalho tático na manhã desta terça-feira, seguido de ênfase nos cruzamentos e finalizações.

Um dos principais objetivos com o trabalho é evitar desperdícios de jogadas, que resultam em investidas prejudiciais ao time, como a que aconteceu contra o São José, onde o Remo tomou dois gols em menos de cinco minutos. Assim, espera-se que o aproveitamento melhore e o sistema defensivo possa se movimentar melhor em campo, como espera o zagueiro Everton Sena.

“A gente está trabalhando sempre, para que o time não tome gols. Claro que a gente fica muito triste por levar, mas a gente espera que isso não aconteça mais. Caso aconteça, que a gente consiga a vitória. Em cinco minutos tomamos dois gols e isso deixou o time irritado por ter feito dois antes daquilo”, entende.

Sena não tem tido vida fácil no Leão Azul, principalmente com a chegada do concorrente direto, o zagueiro Daniel Felipe, titular contra o Cruzeiro e autor de um dos gols da vitória por 2 a 1. “O Daniel é um grande jogador, um grande zagueiro. Eu estou me dedicando ao máximo, assim como ele, para garantir a titularidade. É uma briga sadia”, revela.

Briga que se resolve dentro de campo. Aliás, nos últimos dias, um assunto também desgastante tomou conta do clube. A saída do meia Felipe Gedoz ainda repercute pelos lados de Antônio Baena. Na visão do atleta, o armador era peça chave, mas o clube precisa seguir adiante, caso pretenda retornar à Série B no próximo ano. “O clima está tranquilo. O Gedoz é um grande amigo e atleta, que infelizmente não está mais com a gente. Isso foi uma situação que a diretoria e ele acertaram. Então estamos focados apenas em trabalhar e dar o nosso melhor”, encerra.