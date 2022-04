Sonho antigo! Após saída de Gedoz, Remo acerta a contratação do meia Albano, que estava no Goiás

Após a saída de Felipe Gedoz, o Remo já fechou a contratação de um novo meia para a disputa da Série C. O Leão contratou o meio-campista Albano, de 24 anos, que estava no Goiás-GO, clube da Série A do Brasileiro. A informação foi confirmada pelo vice-presidentre do clube Esmeraldino, Harley Menezes.

“O Remo solicitou o empréstimo do Albano até o final da Série C. Estamos tratando dos tramites finais e é possível que ele seja liberado hoje mesmo ao Remo”, disse, em entrevista exclusiva ao O Liberal.

O Remo tentou a contratação do meia Albano no ano passado, quando o clube estava na Série B e o jogador havia disputado o Campeonato Goiano pelo Aparecidense-GO, mas o Goiás acabou comprando o atleta.

Albano é catarinense da cidade de São Miguel do Oeste (SC), iniciou a carreira no Vila Nova-GO, teve passagens pelo Jataiense-GO, Trindade-GO, Aparecida-GO e Votuporangunse-SP. No Goiás ajudou o clube a subir para a Série B e nesta temporada atuou em 10 partidas, todas elas pelo estadual.

Veja lances de Albano pelo Goiás:

O jogador teve destaque na Aparecidense-GO, no estadual do ano passado e isso despertou interesse do Goiás, que fechou contrato com o atleta por três temporadas e vínculo vai até 2024.