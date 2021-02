Aparecidense se classifica para semifinal do Campeonato Goiano e emperra vinda de meia ao Remo

A chegada do meia Albano ao Clube do Remo vai atrasar. Apesar da fonte azulina garantir o acerto, o time precisa esperar o fim da participação da Aparecidense-GO no Campeonato Goiano 2020 para que ocorra a assinatura do contrato com o jogador.

Na noite da última quarta-feira (10), o Camaleão venceu o Goiás por 2 a 0, no estádio da Serrinha, com direito a gol do meia que está em negociação com o Remo, e garantiu a vaga na semifinal do estadual. Com isso, ficou para próxima semana o acerto definitivo com o jogador.

O caso é muito semelhante ao do atacante Tcharlles, que jogou a Série C e conseguiu o acesso pelo Remo. Ele precisou ficar até o fim da campanha da Inter de Limeira no Troféu do Interior do Paulistão para só depois vir jogar no Leão. Inclusive, o atacante retornou à Inter de Limeira após o fim do contrato com o Remo e vai disputar novamente o Paulistão.

Com 23 anos, Albano vive o melhor momento na carreira. Em 2020, fez 11 gols em 27 jogos pela Aparecidense, sendo considerado um dos grandes jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro, com 8 gols. O meia foi revelado pelo Vila Nova.