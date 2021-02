Remo contrata destaque da Série D pelo Aparecidense; conheça o atleta

O meia-atacante Albano deve ser anunciado, a qualquer momento, como novo reforço do Clube do Remo. O nome do atleta foi confirmado por uma fonte azulina.

A reportagem procurou o empresário do atleta, no entanto, ainda sem resposta. O Remo, por sua vez, como é praxe, não confirma a contratação - só faz anúncio oficial por meio do seu site.

Albano é meia-atacante e vivencia a melhor fase da carreira. Em 2020, fez 11 gols em 27 jogos, e foi considerado um dos grandes jogadores da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele vestia a camisa do Aparecidense. No seu currículo, há outros setes clubes, sendo que o Vila Nova-GO é mais tradicional.