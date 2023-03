Zagueiro desfalca o Remo no Re-Pa; ex-capitão do Paysandu deve ganhar a vaga

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Ícaro, do Remo, está fora do primeiro Re-Pa da temporada. No domingo (26), às 16h, no Estádio do Mangueirão, o Leão encara o Papão no jogo de ida das semifinais da Copa Verde 2023.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

No jogo de volta contra o São Raimundo-RR, pelas quartas do torneio, Ícaro foi amarelado por uma falta de ataque e foi automaticamente suspenso. Com isso, o provável substituto azulino será o Diego Ivo, ex-Paysandu, que já foi capitão do Bicola, na passagem entre 2017 e 2018.

VEJA MAIS

Dúvidas

Mais dois jogadores azulinos também devem ser ausências para o Re-Pa: os meias Soares, com uma entorse no tornozelo direito, e Rodriguinho, com o mesmo problema, mas no lado esquerdo. O clube deve atualizar a situação clínica de ambos minutos antes da partida.

Provável time

Com as ausências confirmadas, o Remo deve mandar a campo um time parecido com o dois últimos jogos. Vale lembrar que o centroavante Muriqui já retornou na última partida - na classificação contra o São Raimundo-RR - e balançou as redes.

Veja a provável escalação do Leão Azul: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco e Paulo Roberto; Pedro Vítor, Diego Tavares e Muriqui.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa do Re-Pa pelo O Liberal. Veja o Lance a Lance da partida deste domingo (26) no portal OLiberal.com.