Zagueiro avalia o momento do Remo na Série C e faz as contas para a classificação: 'Faltam oito jogos'

O zagueiro Gilberto Alemão passou a ser titular com a chegada do técnico Paulo Bonamigo. Alguns fatores contribuíram. Um deles foi a questão de Fredson ter sido diagnosticado com a covid-19 e precisou ser afastado. Mas, ao que tudo indica, mesmo com a liberação do Fredson, Gilberto pode continuar na titularidade. Questionado se pode estar na zaga azulina no jogo contra o Ferroviário, marcado para sábado (17), às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada da Série C, o jogador disse que só o técnico pode decidir, mas que tem aproveitados os treinos para mostrar que pode sim ser titular.

“Creio que todos são considerados titulares. Até o momento bastante jogadores já jogaram com ele. Todos são importantes. E quem iniciar dentro dos 11 vai tentar desempenhar e buscar o melhor resultado possível para a equipe para conseguir o resultado positivo. Mas eu venho trabalhando no dia a dia. Todos querem jogar. Eu também. Quero estar dentro dos 11 vou dar meu melhor para ser escolhido para iniciar mas se não for vou apoiar meus companheiros porque temos que agregar muito nessa segunda fase”, afirmou.

Segundo o zagueiro, a sequência de vitórias na Série C ajudou o time a ficar mais tranquilo. No entanto, ainda faltam muitos jogos para conseguir a vaga e por isso a atenção continua.

“Na minha opinião estamos melhorando a cada jogo e treino. Acho que estamos conseguindo desenvolver bem. Claro que fica mais fácil três vitórias consecutivas e isso ajuda muito. Deixa mais leve a semana também. Mas é pensar a cada jogo. Falta um turno inteiro, faltam oito jogos. Cada jogo é decisivo. Claro que a gente quer buscar o quanto antes a classificação. Mas é com os pés no chão, trabalhando no dia a dia. Conquistando pontos. Principalmente vitórias dentro de casa, para a semana ficar mais gostosa de trabalhar e o ambiente bom. Porque ambiente bom é ambiente com vitória. E isso que estamos indo atrás no dia a dia”, comentou Gilberto Alemão.

Segundo Gilberto Alemão, o time tem estudado o adversário e sabe o quanto a partida será importante para manutenção do G4.

“A cada jogo vamos procurar a vitória. O mais importante é o próximo jogo. Vamos pensar no Ferroviário e ir lá destemido para buscar a vitória. Mas estamos estudando. A comissão já passou algumas coisas. Deve passar mais. É trabalhar em cima do que vão passar para no final de semana trazermos os três pontos de lá. Se não der para vencer, trazer algum ponto porque é importante”, afirmou.

O Remo é o terceiro colocado, com 19 pontos, e vai encarar o quarto colocado, com 14 pontos. E o Remo tem ainda a mesma pontuação do Vila Nova e dois pontos a menos que o líder. Para Gilberto Alemão, isso mostra o quanto o grupo A da Série C está equilibrada.

“A gente vê na tabela que está bem equilibrado (o grupo). Só os três primeiros deram distanciada, mas é pequena. Mas é manter. São dois jogos que podem mudar. É manter a mesma intensidade e vontade de vencer. Porque tenho certeza que a consequência será boa para gente”, comentou.