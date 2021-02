Volante ex-Paysandu está regularizado para jogar no Remo

O volante Anderson Uchôa está regularizado e pode jogar pelo Remo. O nome foi publicado nesta quinta-feira (11) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, a estreia de Uchôa com a camisa azulina ainda vai demorar. O jogador se recupera de uma pubalgia e está na primeira fase da transição.

Ele deve evoluir para a transição dois só em 10 dias, que é quando treina com o preparador físico. Ou seja, vai ficar de fora da Copa Verde e, provavelmente, do início do Campeonato Paraense. O jogador tem contrato com o Remo até final da Série B de 2021.

Com camisa do Paysandu, Uchôa teve o nome publicado no BID para jogar pelo Remo (Reprodução)

A contratação do jogador pelo Remo foi a que chamou mais atenção até o momento na temporada 2021. Ele jogou no Paysandu nos últimos dois anos e era considerado um dos principais jogadores do time bicolor, apesar dos problemas de lesão. Inclusive, Uchôa não joga há dois meses. A última partida de Uchôa foi na estreia do Paysandu no quadrangular de acesso, no dia 13 de dezembro de 2020. O time alviceleste venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 e perdeu o volante machucado aos 14 minutos de jogo.