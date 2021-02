Saiba sobre as condições físicas do volante Anderson Uchôa, principal contratação do Remo

Principal contratação até aqui do Remo a nível midiático, o volante ex-Paysandu Anderson Uchôa ainda não treina com força total ao lado dos novos companheiros. Quem explicou o caso foi o médico do clube, Jean Klay, que contou que o jogador ainda está na primeira fase da transição, em recuperação de uma pubalgia.

"Uchôa está na fase de transição um. Está com nossa equipe de fisiologia, está evoluindo bem. Provavelmente em torno de 10 de dias ele vai para a transição dois, que é com o preparador físico", revelou Jean Klay.

A última partida de Uchôa foi na estreia do Paysandu no quadrangular de acesso, no dia 13 de dezembro de 2020. Na ocasião, o Bicola venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1, mas perdeu o volante machucado aos 14 minutos de jogo.