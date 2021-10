VIDEO: Torcedores do Remo protestam contra Gedoz e Victor Andrade e recebem spray de pimenta

O Remo perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta na tarde deste domingo (24), pela 31ª rodada da Série B. O resultado aumentou para cinco jogos o jejum de vitórias do Leão no Brasileiro e gerou muita reclamação da torcida, no Baenão, após o apito final.

Nas imagens feitas pelo repórter fotográfico Thiago Gomes é possível ver um grupo de torcedores aglomerados em frente ao túnel de acesso aos vestiários, para protestar. Policiais Militares interviram com spray de pimenta para dispersar o protesto. Felipe Gedoz e Victor Andrade foram os principais alvos dos remistas.

Assista:

Considerados os jogadores de maior nível técnico do time, ambos não têm conseguido apresentar grandes atuações e, por isso, sido alvos de críticas de torcedores. Em compensação, Thiago Coelho foi o único a deixar o campo sob um certo número de aplausos. O goleiro foi autor de boas defesas, que colaboraram para que o time azulino não sofresse uma derrota por placar maior.

O Leão está há cinco jogos sem vencer na Série B e viu diminuir de 10 para seis pontos a distância para a zona de rebaixamento. O Remo volta a campo na próxima quinta-feira (28), quando irá enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte.