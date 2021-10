Com jejum de cinco jogos, técnico do Remo repensa modelo de jogo: 'Reflexão que temos que fazer'

O Remo não está na beira do abismo na Série B. Ao fim da 31ª rodada são seis pontos de distância da zona de rebaixamento - gordura ainda considerada razoável. Mas, para quem já esteve dez pontos à frente e não vence há cinco rodadas, faz-se necessário repensar alguns conceitos e certezas. Esse foi, basicamente, o tom da entrevista coletiva concedida pelo técnico Felipe Conceição depois da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, neste domingo (24), no Baenão.

Antes mesmo da bola rolar o treinador já havia dado provas de que está disposto a abrir mão de certas convicções em prol de confirmar, o quanto antes, a tal garantia matemática da permanência na Série B. Isso porque o criticado esquema com 'falso 9' - que há algumas semanas gerou resposta mais dura a um jornalista - não foi utilizado contra a Macaca.

Gedoz jogou de fato com meia e Neto Pessôa surgiu como centroavante de ofício. Ainda assim, o futebol não fluiu contra o time paulista.

"Realmente é um momento difícil. Sobre o jogo, mais uma vez, assim como foi contra o Vila [Nova], tomamos um gol no início e o jogo ficou à feição da Ponte Preta, que é uma equipe que gosta de um jogo reativo. A gente sabia que vinha para esse tipo de jogo, de contra-ataque. Tentamos de todas as maneiras, criamos algumas situações, nos expomos em outras e o adversário até teve a chance de ampliar o placar. Tentamos de todas as maneiras e, infelizmente, não conseguimos o gol", lamentou.

O Leão manteve, então, os 38 pontos e agora é o 13º colocado na Segundona. A meta é atingir o quanto antes os 43 pontos - cálculo estabelecido pelo próprio treinador azulino. Para isso, talvez, o Remo passe a jogar de uma forma menos atraente e mais objetiva, sugeriu Felipe Conceição.

"É um momento de trabalho, de falar pouco e trabalhar muito, para a gente atingir o nosso objetivo, que eu sempre disse aqui que era esse: se livrar do rebaixamento. Garantir a permanência é importantíssimo para o clube. Ainda estamos com uma pontuação boa, de margem, para a zona de rebaixamento. É ter equilíbrio, calma, pensar no momento que estamos passando e ver se essa maneira que estamos jogando, para frente, com muitas finalizações mas não conseguindo colocar a bola para dentro, é a melhor para a nossa permanência. Isso a gente vai parar, pensar e analisar. Continuar sendo uma equipe competitiva, mas talvez um pouco mais forte e que todos entendam que esse ano a gente precisa permanecer", reforçou.

Assista aos principais lances da partida:

Mas isso é uma questão que pode ser revista assim que não houver mais possibilidade de rebaixamento.

"E aí [garantida a permanência], jogar como a gente gosta, como a torcida gosta e eu também. Minha característica é essa, de um time sempre para frente, [mas] talvez não seja em todos os momentos. É uma reflexão que temos que fazer para que o Remo volte a pontuar e atinja o objetivo. Num momento mais propício, quem sabe, a gente faça um futebol ainda melhor para a torcida", ponderou o técnico.

O próximo jogo do Remo na Série B é contra o Cruzeiro. A partida será quinta-feira (28), em Belo Horizonte, no estádio Independência. A Raposa é a 12ª colocada, com 39 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Avaí, em Santa Catarina.