Questionado sobre Gedoz, técnico do Remo não tem papas na língua: 'Quem está no dia a dia sou eu'

O Remo recebeu o Coritiba no Baenão e empatou sem gols. Apesar disso, a equipe teve um desempenho elogiado pelo técnico Felipe Conceição. Questionado após a partida sobre insistir com o meia Felipe Gedoz como falso nove, mesmo depois da melhora do time no segundo tempo, quando ele voltou ao meio-campo, o técnico não teve papas na língua:

"A questão da escalação é muito simples: quem está no dia a dia sou eu. Quem vê os treinamentos e o desempenho de cada um é a gente. Quando a gente chegou, a equipe jogava em outra estrutura. Mas arrumamos uma maneira de, em um turno, o Remo fazer 31 pontos. Tudo tem seu tempo. Construímos um modelo de jogo com o carro andando e ele fez jogar de igual para igual contra qualquer um", disse Conceição.

Confira a entrevista completa de Felipe Conceição:

Sobre pedidos da torcida:

"A torcida vai preterir um ou outro, mas temos consciência do que fizemos. Essa maneira encaixou e colocou o Remo na primeira parte da tabela. Hoje o Remo está entre as 30 melhores equipes do país. A gente hoje fez outro grande jogo e ela [torcida] teve uma participação importante".

Desempenho:

"Em relação à partida, adiantamos as linhas sim. Há o cansaço mental para jogar dessa maneira, e acho que o Remo deu um passo importante no seu crescimento em termos de processo [ofensivo]. Mostrou força e desempenho contra a melhor equipe do campeonato".

Elogios:

"A gente fez um bom jogo. Dominamos o adversário. Um detalhe do primeiro tempo, estávamos muito bem na esquerda, mas não tinha o peso da área. Isso nos faltou. No segundo tempo, preenchemos mais a área, mas a bola não entrou. Mas a equipe está de parabéns".