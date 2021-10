Torcedores do Remo se revoltam com treinador após declaração sobre Gedoz: 'Admita seus erros'

Vários torcedores do Remo criticaram a declaração de Felipe Conceição na entrevista coletiva após a partida contra o Coritiba, pela 28ª rodada da Série B. Quando questionado sobre o posicionamento de Felipe Gedoz, que vem atuando como "falso 9", Conceição, foi categórico: "Quem está no dia a dia sou eu".

Logo em seguida, vários torcedores azulinos reclamaram da postura de Conceição. Segundo eles, o técnico do Remo foi arrogante na resposta à pergunta feita na coletiva. Vários relatos de remistas revoltados encheram as caixas de comentários do Oliberal.com. Veja alguns:

"Cadê a humildade? Toda a Nação Azulina vê que o Gedoz não atua nem como atacante nem como armador"

- Newton Campos, cometário em oliberal.com

"Essa resposta mostra total arrogância. Será que não entendemos nada de futebol? Só ele sabe de tudo? Seja mais humilde para aceitar seus erros!"

- Eder Proença, cometário em oliberal.com

"Entendemos que nos treinamentos do dia a dia ele é que conhece mais a equipe, porém não se justifica o clube ter no elenco jogadores apenas para o cumprimento de banco de reservas"

- Antônio Brandão, cometário em oliberal.com

Os torcedores pedem a escalação de um centroavante no time titular. Vale destacar que o Remo tem dois jogadores do ofício no elenco: Renan Gorne e Neto Pessôa.

O próximo jogo do Remo no Campeonato Brasileiro da Série B será sexta-feira (8), contra o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia. A partida terá transmissão lance a lance do Oliberal.com.