Alvo de críticas da torcida, Gedoz posta mensagem de superação: 'Jamais vou desistir'

Incontestavelmente o principal nome do elenco do Remo em termos técnicos, Felipe Gedoz também é o mais cobrados dos jogadoes em meio a um momento de turbulência da equipe na Série B. São cinco jogos sem vencer e a redução da distância para a zona de rebaixamento - que ainda é considerada razoável. A cobrança de parte da torcida pelo mau desempenho tem recaído sobre algumas peças do time, entre elas o camisa 10.

Gedoz já havia saído vaiado da goleada sobre o Galvez-AC, na última terça-feira, jogo no qual inclusive sequer chegou a entrar em campo, apenas ficou no banco. E, neste domingo, após a derrota para a Ponte Preta, viu ainda mais de perto o "calor" da torcida azulina no acesso ao túnel que dá ao vestiário.

Horas depois do fim da partida, Gedoz utilizou uma rede social para postar mensagem de superação e reforçar que tem buscado dar o seu melhor em benefício do Remo.

Gedoz publicou mensagem em seu perfil pessoal no Instagram (Divulgação/Instagram)

"Cabeça erguida sempre. Deus sabe de todo o meu esforço. Jamais vou desistir", escreveu por cima de uma postagem de cunho religioso.

Em números, Gedoz é a principal referência técnica do Remo na temporada. São 9 gols e três assistências em 42 jogos. Os demais artilheiros do Leão em 2021 são Renan Gorne (8), Lucas Tocantins (6) e Dioguinho (6), que não faz mais parte do elenco remista na Segundona.