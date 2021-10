Mesmo sem jogar, Gedoz sai de campo vaiado em partida pela Copa Verde

O meia do Remo Felipe Gedoz segue em uma relação conturbada com o Fenômeno Azul. Mesmo ficando no banco de reservas na partida da última terça-feira (19), contra o Galvez-AC, pela Copa Verde, o jogador foi hostilizado por parte da torcida. No final do jogo, Gedoz desceu aos vestiários sob vaias.

Quem estava no estádio cobrava um maior rendimento do meia azulino em partidas pela Série B. Gedoz não participa diretamente da produção de gols do Remo (dando assistências ou balançando as redes) há quatro partidas.

A relação com os torcedores ficou pior depois da 30ª rodada da Segundona, disputada na última sexta-feira (15). O jogador perdeu um pênalti no final da partida contra o Brusque. A falha, para a torcida, ganhou uma dimensão maior, já que o goleiro que fez a defesa era um jogador de linha, improvisado na posição.

Gedoz, no entanto, deve ser titular no próximo jogo do Remo pela Série B. No domingo (24), às 16h, o Leão enfrenta a Ponte Preta, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.