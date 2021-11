VÍDEO: Ídolo do Remo, Landu dispara contra capitão azulino no Último Lance: 'É um enganador'

O programa Último Lance desta segunda-feira (29) recebeu dois ídolos de Remo e Paysandu: o ex-atacante azulino Landu e o ex-meia bicolor Albertinho. Os convidados desta edição comentaram sobre o rebaixamento do Leão à Série C. Landu aproveitou para criticar vários nomes do elenco azulino, inclusive o capitão Lucas Siqueira:

"O Remo tinha que entrar para ganhar o jogo. Entrou muito apático, faltou mais pulso do Fábio Bentes, uma pessoa que admiro muito. Tem jogador que tem medo de jogar com a torcida: o Lucas Tocantins amarela, tem medo de torcida. O Romércio estava tremendo. Esse treinador do Remo [Eduardo Baptista] é fraco. Tem jogador que está mal, mas não pode tirar o Gedoz. O Uchôa saiu, apesar que nunca gostei tecnicamente. O Lucas Siqueira é um enganador, todos os jogos do Remo, foi mal", disparou Landu.

O Remo entra em campo novamente na quarta-feira (1°), às 20h, contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu. A partida é válida pela ida da semifinal da Copa Verde e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.