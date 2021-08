Victor Andrade marca no último minuto e Remo vence Confiança pela Série B

O Remo venceu o Confiança-SE por 2 a 1, na 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B. A partida contra o vice-lanterna da competição foi mais difícil do que o esperado. O Leão parou muitas vezes na grande atuação do goleiro adversário, Michael, mas conseguiu marcar no último minuto da partida. Os gols do jogo foram de Marcelinho, contra, à favor do Remo, e Victor Andrade; e Luidy, para o Confiança.

Com o resultado, o Remo subiu à 11ª colocação, com 26 pontos. Já o Confiança não saiu da vice-lanterna, com 13 pontos. O próximo confronto do Remo pelo Brasileirão será contra o CRB, no sábado (21), às 21h30, no Baenão.

VEJA O JOGO LANCE A LANCE

Primeiro tempo

A partida começou com o Leão se impondo diante do adversário. O Remo tinha mais a bola e rondava a área do Confiança em busca do primeiro gol. A impressão era de que o placar seria aberto pelo clube paraense a qualquer momento, mas a posse de bola azulina era inerte, sem muita efetividade.

Enquanto o Remo tinha a bola, o Confiança tinha as principais chances de gol. A equipe de Sergipe soube sair bem no contra-ataque e levou perigo em várias oportunidades ao gol de Vinícius. O primeiro tempo, inclusive, terminou com oito finalizações para o Confiança, contra apenas duas do Remo.

Apesar do Confiança ter mais chances de abrir o placar, quem marcou o primeiro gol do jogo foi o Remo. Gedoz cruzou a bola na área e o zagueiro do Confiança, Marcelinho, cabeceou contra o próprio gol. O gol do time sergipano saiu apenas no final da primeira etapa. Luidy recebeu bom lançamento de Madson na esquerda e bateu cruzado para o gol. Resultado do primeiro tempo: 1 a 1.

Segundo tempo

A primeira metade do segundo tempo começou na mesma tônica: Remo com a bola e o Confiança com as chances. O time sergipano, na verdade, até atacou menos, em relação ao primeiro tempo. No entanto, tudo mudaria a partir dos 25 minutos.

O Remo se soltou mais devido à algumas substituições feitas pelo técnico Felipe Conceição. Renan Gorne foi sacado para a entrada de Lucas Tocantins, e Gedoz saiu para a entrada de Rafinha. Com três atacantes rápidos, o Leão passou a chutar mais ao gol e cresceu na partida.

A equipe azulina criou uma verdadeira blitz sobre a defesa sergipana. No entanto, o ataque remista encontrou uma muralha: o goleiro Michael. O arqueiro teve uma atuação de gala e parecia se multiplicar debaixo da meta, fazendo verdadeiros milagres, que impediram o segundo gol do Remo. Foram pelo menos três defesas difíceis.

Mas a insistência do Remo foi recompensada. No último minuto de jogo, Victor Andrade arriscou um chute de longa distância. A bola foi forte e rasteira, no cantinho do gol de Michael. Resultado final: 2 a 1 Remo, apesar da bela atuação do goleiro do Confiança.

Ficha técnica:

Remo x Confiança

Data: 17/08/2021 (terça-feira)

Hora: 19h

Local: Estádio Batistão - Aracaju (SE)

Arbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assitente 1: Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Quarto árbitro: Diego da Silva (SE)

Gols: Nery Barreiro contra aos 16/1T e Victor Andrade aos 49/1T (REM); Luidy aos 37/1T (CON)

Cartões amarelos: Nery Barreiro, Willians e Gustavo Ramos (CON); Thiago Ennes, Igor Fernandes, Anderson Uchôa e Victor Andrade (REM).

Confiança: Michael; Marcelinho, Vinícius Santana, Nery Barreiro e Lucas Sampaio; Madson (Fernando), Jhemerson (Rafael Vila), Álvaro (Everton); Willians (Gustavo Ramos), Hernane (Tiago Reis) e Luidy. Técnico: Zé Carlos

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Rafel Jansen e Igor Fernandes (Marlon); Anderson Uchôa, Arthur (Ronald) e Marcos Júnior (Warley); Felipe Gedoz (Rafinha), Victor Andrade, Renan Gorne (Lucas Tocantins). Técnico: Felipe Conceição.