Após vitória, Felipe Conceição estipula meta de pontos para Remo escapar do rebaixamento

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Confiança-SE, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B, o treinador do Remo, Felipe Conceição já começa a fazer contas. Segundo o técnico, para se livrar da chance de rebaixamento à Série C, o Remo precisa de, pelo menos, mais 17 pontos. Apesar da sequência de vitórias, ele afirma que a equipe precisa manter os "pés no chão" e focar no grande objetivo do ano: se manter na Segundona.

"A gente tem o objetivo de sair de perto da zona de rebaixamento o quanto antes. Acho que temos um número mágico pra esse ano. Na minha visão, um time com 43 pontos escapa do rebaixamento. A partir do momento em que chegarmos a esse nível, vamos avaliar o que ainda está em jogo no campeonato", disse Conceição.

Segundo treinador, a vitória do Remo sobre o Confiança foi merecida, levando em consideração o que as equipes apresentaram em campo. O técnico classifica a partida contra os sergipanos como um grande "duelo de inteligência", decidido pela maior agressividade do Leão.

"O adversário resolveu jogar em cima do nosso erro. Eles nos criaram dificuldades nesse sentido. Depois que achamos o gol, achei que fomos pouco agressivos e tomamos o empate. No segundo tempo voltamos melhores e conquistamos a vitória", disse o treinador.

A próxima partida do Remo pela Série B será no sábado (21) contra o CRB, pela 20ª rodada da competição. A partida, que ocorre no Baenão, a partir das 21h30, terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Felipe Conceição:

Movimentação de jogadores

O Marlon entrou por dentro e fez o tripé com Uchôa e Arthur. Usamos o Tocantins aberto, mas com as movimentações ele trocava de posição. Acho que a equipe tá de parabéns. Isso demonstra o trabalho do dia a dia. Os meninos que foram formados na base entraram bem e demonstraram a força do nosso elenco.

Lesões e suspensões

A cada partida você ter que perder atletas não é fácil. Temos que arrumar um jeito de continuar pontuando. Além disso, pegamos o carro andando e mudamos a maneira de jogar, implementando uma filosofia de mais agressividade e movimentação, isso pesa. Apesar disso estamos conseguindo superar os problemas.