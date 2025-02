Veja a escalação do Remo para encarar o GAS-RR na estreia da Copa do Brasil

O Remo estreia nesta quarta-feira (26) na Copa do Brasil 2025 contra o Grêmio Atlético Roraima (GAS-RR), no Estádio Canarinho, em Boa Vista. A bola rola a partir das 20h30 e o Leão Azul entra em campo invicto na temporada, com oito partidas sem derrota, enquanto o GAS, atual campeão roraimense, disputa a Copa do Brasil pela segunda vez em sua história.

O Remo viajou para Boa Vista com força máxima, mas não terá o técnico Rodrigo Santana à beira do campo. O treinador cumpre suspensão e será substituído pelo auxiliar Neto Pajola. A equipe titular será a mesma que empatou com o Paysandu no último domingo (23), no Mangueirão, pelo primeiro clássico Re-Pa do ano.

Veja as escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Sávio; Alan Rodríguez; Jaderson, Pavani, Dodô, Pedro Rocha; Felipe Vizeu.

Técnico: Neto Pajola (Rodrigo Santana cumprindo suspensão)

GAS-RR: Matheus Melo; Vitinho, Romário, Gabriel Alves, Genilson; Arian Taperaçu, Railson, Derlan, Chapa; Jr. Souza, João Vítor.

Técnico: Emerson Almeida