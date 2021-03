Um dos melhores da Série C, sistema defensivo do Remo abre mão da solidez e abraça a insegurança

Um sistema defensivo sólido, seguro e que aumentava ainda mais a competitividade do time. Parece que foi há muito tempo, mas faz apenas pouco mais de um mês que o Remo apresentava essas características. Não à toa terminou a Série C do Brasileiro como uma das melhores defesas do torneio.

No entanto, desde o surto de covid-19 que desfalcou a equipe do técnico Paulo Bonamigo nas finais contra o Vila Nova-GO, a história mudou. Na disputa do título, duas derrotas (5 a 1 e 3 a 2) e oito gols tomados. E a decisão da Terceirona se mostrou apenas um prenúncio.

Números e criticas

Nós últimos 11 jogos, foram 20 gols tomados. Em dois jogos no Parazão 2021, o Remo já sofreu três gols em duas partidas. Erros táticos, mas também individuais, tornaram principalmente a dupla de zaga - Fredson e Rafael Jansen - alvo de criticas da torcida.

Apesar de admitir a necessidade de evolução, Bonamigo justificou os problemas:

"Acho que a equipe tem que procurar evoluir. Nós estamos com uma equipe sendo reconstruída, principalmente do meio para frente. Acho que muitos jogadores saíram e é normal que, em alguns momentos, o time tenha desencontros em termos de posicionamento, de atitude defensiva. Lembrar que essa defesa foi a melhor da Série C, a menos vazada. Agora tomamos três gols [no campeonato], uma desatenção no início e uma bola parada no final, quando já tínhamos o jogo praticamente definido. O trabalho está em seu início”, avaliou.

Nada de reforços

Como a equipe de O Liberal reportou na última semana, de acordo com fontes do clube, o Remo não tem planos para contratar zagueiros para o estadual. Resta saber se a situação mudará, caso a situação continue nos próximos jogos.