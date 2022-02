Uchôa chega a 50 jogos com a camisa do Remo e comemora marca: 'momento gratificante'

A partida contra o Itupiranga, realizada no domingo (6), pela 4ª rodada do Parazão, será a 50ª do volante Anderson Uchôa com a camisa do Remo. Apesar do pouco tempo de Baenão - pouco menos de um ano - o jogador atingiu uma marca expressiva no Leão Azul. Ele será o 78º atleta a alcançar o feito no clube nos últimos 33 anos.

"Fico muito feliz por atingir essa marca de 50 jogos pelo Remo. É muito gratificante esse momento. Espero fazer mais jogos e poder representar o Rei da Amazônia. Vamos trabalhar mais e mais para que seja uma temporada de muitos jogos e vitórias”, disse Uchôa.

Com a camisa do Remo, o volante acumula 20 vitórias, 14 empates e 15 derrotas.

O volante fez sua estreia pelo Mais Querido em março da última temporada, também no Parazão. Com a camisa azulina, Uchôa tem três gol, mas um deles é especial para o atleta.

“Acho que já tive vários momentos marcantes com a camisa do Remo, mas um gol e um jogo que ficou marcado com certeza foi diante do CSA, onde garantimos a vaga na Copa do Brasil. Aquele jogo ali marcou muito”, revelou.

Remo e Itupiraga se enfretam a partir das 16h, no estádio Rosenão, no sudeste do Pará. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.