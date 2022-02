Órgão internacional indica Re-Pa como um dos clássicos mais antigos do Brasil

Um levantamento histórico apontou que o Re-Pa é um dos dez clássicos mais atigos do futebol brasileiro. O estudo foi feito pleo Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), órgão internacional que registra dados estatísticos. Segundo o relatório, o duelo entre Remo e Paysandu é o oitavo mais antigo do país.

O primeiro clássico Re-Pa ocorreu em 1914, ano de fundação do Paysandu. Desde então, os rivais já se enfrentarm 762 vezes. No total foram 266 vitórias do Remo, 238 vitórias do Paysandu e 258 empates.

O último clássico Re-Pa ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, as equipes disputaram uma vaga na final da Copa Verde de 2021. Após um empate em 2 a 2 no estádio da Curuzu, o Remo venceu o Paysandu por 2 a 0 no Baenão.

Veja a lista dos 10 clássicos mais antigos do Brasil