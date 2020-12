Treinador do Remo, Paulo Bonamigo elogia estrela de Gedoz no clássico Re-Pa: 'Ele foi decisivo'

A vitória do Remo diante do Paysandu por 3 a 1 teve o status de inquestionável. A superioridade azulina se traduziu no placar e na atuação dos atletas. O meia Felipe Gedoz, por exemplo, foi decisivo, a julgar a dinâmica imposta e o passe para o segundo gol, assinalado pelo atacante Augusto. Os elogios partiram do próprio comandante da comissão técnica remista. "Pela necessidade nossa, o Gedoz foi decisivo. Conseguiu dar os passes que quebram linhas e são importantes", disse.

"Pela necessidade nossa, o Gedoz foi decisivo", Paulo Bonamigo.

Gedoz foi um dos principais jogadores do Remo (Cristino Martins)

E o bom momento individual de vários atletas, entre eles, os laterais Marlon e Ricardo Luz, trouxeram segurança. "Foi justo, melhoramos a intensidade e o ritmo. Chegamos com tranquilidade e eficácia. A nossa equipe teve maturidade para buscar essa reação", avaliou Paulo Bonamigo.

LEIA MAIS

Outro detalhe favorável ao Leão foi a expulsão de Serginho, volante do Paysandu. Com maturidade, o Remo buscou o resultado, sem pressa. "Evidente que buscamos a vitória quando ficamos com um jogador a mais. Circulamos a bola com velocidade e tentamos esse passe entrelinhas. A equipe teve inteligência e maturidade para buscar reação. Tivemos volume de bola parada muito bom", ressaltou Bonamigo, classificando o segundo tempo como extremamente favorável. "Fomos eficientes. No segundo tempo, tivemos passes com mais rapidez".

A opção pela entrada do atacante Augusto foi precisa. Praticamente, no primeiro toque na bola, o atacante colocou o Remo na frente do placar. "Quem consagra treinador é a disposição do atleta. Jogos decisivos e tu tens que ganhar jogador! É um atacante que tem presença de área", colocou, sobre Augusto.

Na próxima rodada, o Remo encara o Ypiranga-RS, em Belém. Se vencer, encaminhará o acesso à Série B. "O jogo seguinte será de enorme dificuldade. Temos muito o que construir pela frente. Vamos colocar os pés no chão e nada está conquistado", garantiu Bonamigo.