Remo vence o clássico Re-Pa de virada e assume a liderança do grupo D na Série C

Pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo venceu o clássico Re-Pa por 3 a 1 e entrou no G2 do grupo D. O Paysandu ainda saiu na frente com Nicolas, mas Salatiel, Augusto e Rafael Jansen sacramentaram a virada azulina.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS DO RE-PA

O próximo jogo do Leão na Terceirona será no próximo domingo (27), às 18h, contra o Ypiranga-RS, no Estádio do Mangueirão. Já o Paysandu joga um dia antes, no sábado (26), às 17h, contra o Londrina-PR, também no Mangueirão. Ambas as partidas tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Começo Eletrizante

A partida começou com o pé no acelerador. A primeira chance do Paysandu veio aos seis e logo abriu o placar. Vitor Feijão partiu em velocidade pela direita, deu um belo passe para Marlon, que não conseguiu concluir. Mas a bola sobrou para Nicolas empurrar para o gol.

LEIA MAIS

O empate

Aos 15 minutos, veio o empate em um lance estranho na área do Paysandu. Julio Rusch cobrou escanteio, Paulo Ricardo socou a bola para trás, Salatiel atrapalhou o goleiro bicolor, que colocou para dentro do próprio gol: 1 a 1 Remo.

Jogadores do Remo comemoram a vitória no Re-Pa (Cristino Martins / OLiberal)

Lance capital

Aos 22 minutos, o lance capital. O volante bicolor Serginho deu uma cotovelada em Tcharlles e foi expulso. A partir daí, o Leão passou a ter mais posse e o Bicola procurou o contra-ataque. Porém, nenhum obteve sucesso o primeiro tempo terminou em 1 a 1 e com muita reclamação do Paysandu com a arbitragem.

Paciência

Com o rival bicolor bem postado defensivamente, o Remo passou a tocar a bola com mais paciência, para tentar furar o bloqueio do rival. Até que...

A virada com toque de Gedoz

Aos 18 minutos do segundo tempo, Felipe Gedoz deu um excelente passe para o atacante Augusto, que tinha acabado de entrar. O jovem jogador não desperdiçou e virou o placar.

Golaço para fechar a conta

Mas aos 26, Rafael Jansen pegou um chute de fora da área e, com o pé esquerdo e sem deixar a bola cair no chão, mandou para dentro do gol. Paulo Ricardo só pôde olhar. 3 a 1 para o Remo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Paysandu

2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série

Fase quadrangular de acesso

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Cartões amarelos: Júlio Rusch, Hélio, Carlos Alberto, Mimica, Augusto e Salatiel; Perema e Wellington Reis

Gols: Nicolas aos 6'/1T (PAY) e Salatiel aos 15'/1T (REM)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Mimica (Fredson) e Marlon; Lucas Siqueira, Júlio Rusch e Felipe Gedoz (Dioguinho); Hélio (Augusto), Tcharlles e Salatiel (Eron). Técnico: Paulo Bonamigo.

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço (Diego Matos); Wellington Reis, Serginho e Juninho; Vitor Feijão (Mateus Anderson), Marlon e Nicolas (Jefinho). Técnico: João Brigatti.