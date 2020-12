Técnico do Paysandu comenta suposta estratégia do Remo sobre a arbitragem : 'Fez muita pressão'

A segunda partida do Paysandu no quadrangular da Série C não foi feliz. A equipe foi derrotada de virada pelo Remo, por 3 a 2, e reclamou bastante da arbitragem. O técnico bicolor, João Brigatti, apesar de amenizar as críticas dos jogadores em relação ao árbitro, falou em uma pressão feita pelo rival, após o Leão ter se posicionado contra a arbitragem no empate contra o Londrina-PR.

"Temos que tomar cuidado e ter equilíbrio neste momento. Sabíamos das dificuldades que teríamos, mesmo jogando 11 contra 11. Tivemos um jogador expulso, o que complicou demais. O Remo, [após] na última partida frente ao Londrina-PR fez muita pressão na arbitragem. A gente sabia que eles jogariam a responsabilidade para cima da arbitragem. Não vou ficar questionando o árbitro", disse.

Sobre o volante Serginho, expulso depois de cotovelar o atacante Tcharlles, Brigatti admitiu que o lance prejudicou todo o planejamento para a partida. Porém, descartou jogar toda a responsabilidade no jogador:

"Não vamos crucificar ninguém. Sabemos os pontos que precisamos melhorar. Não somos [feitos] só de vitórias, a gente trabalha com honestidade também nas derrotas. Temos que manter os pés no chão, saber que fomos muito abaixo. Principalmente depois da expulsão e a responsabilidade que o Remo jogou para cima da arbitragem. Hoje não teve um dia tão feliz, mas não é nós que temos que falar disso".

Para concluir, João Brigatti abordou a próxima partida, contra o Londrina-PR. A partida, que ocorre no Mangueirão, às 17h de sábado (26), é crucial para as aspirações do Papão, e o comandante bicolor sabe disso:

"Temos que ver o que aconteceu no clássico para reorganizar a situação da nossa equipe. Precisamos de qualquer jeito desta vitória, para poder ir em busca da classificação que é o nosso maior objetivo neste momento. Temos que tirar lições desta partida, corrigir os erros e ir buscar a vitória frente ao Londrina", finalizou.