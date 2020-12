Após derrota no Re-Pa e vitória do Londrina, Paysandu deixa G2 e faz 'jogo da vida' na Série C

Pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu saiu derrotado do clássico Re-Pa, por 3 a 1, mas a noite de domingo (20) foi ainda pior para os bicolores. Com a vitória do Londrina-PR sobre o Ypiranga por 3 a 2, o Papão caiu para terceiro, mas ainda depende de si para conquistar o acesso.

LEIA MAIS

O próximo jogo do Papão é no sábado (26), às 17h, contra o Londrina-PR, também no Mangueirão. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.