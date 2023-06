Torcida do Remo triplica seu recorde de público na Série C e Leão chega a 35 mil ingressos vendidos

É casa cheia! O Remo anunciou nesta sexta-feira (23), que já vendeu mais de 35 mil ingressos para a partida diante do Figueirense-SC, no próximo sábado (24), às 16h30, no Mangueirão, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o público pagante diante do clube catarinense, o Leão Azul triplicou seu próprio recorde na Terceirona.

O recorde de público pagante na Série C do Brasileiro é do próprio Remo, na partida diante do América-RN, em Belém, com 10.048 torcedores. O Remo realizou uma promoção de ingressos, após conquistar duas vitórias seguidas na competição e sair da zona de rebaixamento. Os bilhetes começaram a ser vendidos na última segunda-feira (19), nos valores de R$20 a arquibancada e R$40 a cadeira, porém, a promoção terminou ontem, quinta (23) e os preços passaram para R$30 e R$50 respectivamente. Os bilhetes continuam sendo vendidos nas Lojas do Remo, além do site.

VEJA MAIS

A expectativa da diretoria do Remo foi concretizada, já que a expectativa do clube azulino era ter um público de 35 mil pessoas diante do Figueirense, que é uma partida que representa muito para as duas equipes na competição. Uma vitória do Remo faz a equipe paraense subir na tabela, ultrapassar o próprio Figueirense e ficar próximo do tão sonhado G-8, grupo de equipes que passariam à segunda fase da competição.

Com esse número expressivo de torcedores que já garantiram seus ingressos para o jogo, o Remo deve passar o América-RN, no ranking de público pagante na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube potiguar lidera a lista, com uma média de 7.033 torcedores pagantes por partida, já o Remo vem logo atrás, com média de 6.997 torcedores por jogo.

VEJA MAIS

Remo x Figueirense duelam neste sábado (24), às 16h30, no Mangueirão, pela Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que irá transmitir a partida nas redes sociais do Grupo Liberal, além do Youtube e também na frequência 97,5MHz.