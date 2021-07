Torcedores do Remo reagem com humor após anúncio de nova fornecedora

O Remo informou nesta quarta-feira (14) o acerto com a nova fornecedora de material esportivo Volt. No jogo desta noite pela Série B, contra o Brusque-SC, às 21h30, no Baenão, o Leão jogará de manto novo. Com o anúncio da nova parceria e o momento do Remo na competição, torcedores fizeram trocadilhos com o nome da empresa.

O Remo é o lanterna da Série B com sete pontos e não vence há oito jogos (somando uma partida da Copa do Brasil). Vários torcedores comentaram nas redes sociais e brincaram com o nome da Volt, cobrando um resultado positivo nesta noite.

O Leão era vestido pela empresa italiana Kappa desde fevereiro de 2020 e conseguiu a rescisão contratual na justiça. Na publicação nas redes sociais o Remo não divulgou detalhes do acerto com a empresa.

A Volt é um empresa nacional, com sede na cidade de Joinville-SC e chega ao Leão em um momento muito aguardado pela torcida azulina que a Série B, competição que o Remo estava longe desde 2007. Além do Remo, a empresa veste o Botafogo-SP, clube que está na Série C do Brasileirão, CSA-AL, equipe que disputa a Série B e o América-MG que joga a Série A.

Remo e Brusque(SC) se enfrentam pela 11° rodada da Série B, no dia 14 de junho, às 21:30h, no Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal