Torcedores apontam Remo 'previsível' em campo e erro de planejamento na Série B

Em declínio. Esse é o Remo no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. A única equipe da Região Norte na Segunda Divisão tenta de todas as maneiras se afastar da zona de rebaixamento, que por algumas rodadas já teve 11 pontos de distância, mas a “gordura” adquirida foi totalmente queimada nas 10 últimas rodadas da competição e a luta contra o rebaixamento é real.

A equipe de OLiberal conversou com torcedores azulinos, que opinaram sobre o momento do time na competição, eles citam erro de planejamento, teimosia de treinador e falta de reforços por parte da diretoria.

Veja mais

Foram 13 anos longe da Série B, um “calvário” para o torcedor do Remo, que viu neste período o clube ficar sem divisão por três temporadas. Em 2020 o tão sonhado acesso à Série B, mas a competição que era o “sonho” de todo azulino, se tornou um “pesadelo” nessa reta final, com o Remo não correspondendo em campo e agora, faltando duas rodadas, está no limite entre o “céu e o inferno”. Em conversa com reportagem de O Liberal, o torcedor Renan Moreno, de 26 anos, avaliou algumas situações do time na competição e sobrou para a diretoria e o ex-técnico Felipe Conceição.

“Dois pontos sobre a queda de rendimento do Remo nos últimos jogos: teimosia do técnico anterior, que insistiu em jogadores que não estavam rendendo o esperado e insistência com o mesmo esquema tático. Remo virou um time previsível, fácil de marcar e sem variação tática durante a partida. Isso fez com que encontrasse dificuldade para vencer”, disse, Renan.

Veja mais

Sem contratações

Outro ponto abordado pelo torcedor foi a falta de reforços para a competição que ganhou o nome de “Série B mais disputadas de todos os tempos”.

“Enquanto todos os times se reforçaram durante a competição, o Remo se acomodou com os bons resultados e não trouxe reforços a para o decorrer da Série B. Faltou planejamento, atitude e ousadia da parte da diretoria, visto que o campeonato é longo e precisa de um elenco forte para brigar por objetivos maiores”, finalizou o assistente administrativo hospitalar, Renan Moreno.

Torcedor Renan Moreno acredita em erro de planejamento da diretoria (Arquivo pessoal)

Apostas

Já o torcedor Carlos Aranha, de 33 anos, também citou falta de planejamento por parte da diretoria azulina na montagem do time e citou que “apostas” não combinam em uma competição com a Série B.

“Nosso executivo se quer tem experiência em montagem de equipe de Série B. Em diversas entrevistas nossos diretores se mostraram inexperientes, sem conhecimento e despreparados pra montar uma equipe pra esse nível de competição. Todas as outras equipes se reforçaram pro segundo turno e a nossa diretoria trouxe jogadores pra basicamente ficar no banco de reserva. Série B não é uma competição de apostas e sim de certezas, arriscar no nosso principal compromisso no ano é irresponsabilidade com nosso maior patrimônio”, disse.

Torcedor Carlos Aranha cita apostas feitas pelo Remo na Série B (Arquivo pessoal)

Números preocupantes

Neste returno o Remo é o segundo pior time da Série B, o Leão somou apenas 15 pontos, atrás apenas do Brasil de Pelotas-RS, que conquistou 11. Os números são alarmantes quando pegamos as 10 últimas rodadas. De 30 pontos disputados, o Remo conseguiu apenas cinco, um rendimento baixíssimo que deixou o Leão com 41 pontos, na 16ª posição, faltando duas rodadas para o encerramento da Série B. A equipe paraense ainda depende das próprias forças para escapar do rebaixamento, basta vencer o Vasco, em São Januário e o Confiança-SE, em Belém.