Volante do Remo avalia queda de rendimento na Série B: 'O problema não é o esquema'

Com a derrota para o Goiás na última rodada, o Remo alcançou a marca negativa de dez partidas sem vitória na Série B. Neste período, o Leão trocou de técnico, substituindo Felipe Conceição por Eduardo Baptista, mas o clube continua em perigo na Segundona. O volante Anderson Uchôa avaliou qual vem sendo a principal dificuldade azulina:

"O problema não é o esquema. Está faltando a bola entrar mesmo. Contra o Goiás, a gente teve um volume muito grande na minha opinião, chutamos várias bolas no gol. Infelizmente não entrou, e tomamos o gol, onde saímos no prejuízo. Mas foi um jogo onde criamos bastante. É pensar no Vasco, está todo mundo pensando em sair com a vitória", disse Uchôa.

A partida Vasco x Remo ocorre nesta sexta-feira (19), às 19h, no Estádio São Januário. O duelo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira o restante da entrevista de Uchôa

Erros individuais:

"A gente sabe que em momentos decisivos como esse, temos que ter um equilíbrio e uma concentração enormes. A gente estava mandando no jogo [contra o Goiás], em minha opinião. E, com a infelicidade do Kevem, acabamos tomando o gol. Mas a culpa é de todo mundo, quem perdeu foi todo mundo. Agora é levantar a cabeça e pensar no Vasco".

Queda de rendimento:

"A gente sabe da dificuldade que é. É bastante equilibrada, com times bons. A logística nossa é complicada, como todo mundo sabe, e as viagens. A gente sabia que uma hora ia ter essa queda. Contusões de jogadores, tendo que trocar três ou quatro peças, mas não adianta lamentar o passado"