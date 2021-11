Remo e Paragominas recebem convite para torneio amistoso na Espanha

O Clube do Remo e o Paragominas foram as duas equipes paraenses convidadas a participar de um torneio amistoso na Espanha na próxima temporada. Em julho de 2022, Leão e Jacaré farão parte da competição internacional Andaluzia-Amazônia. A ideia do campeonato é destacar a importância da região brasileira para a Europa.

Além do Remo e do Paragominas, participam da competição duas equipes da região da Andaluzia, na Espanha: o Futbol Club Cubillas, clube da 6ª divisão espanhola, e o Granada, clube que disputa a elite nacional.

O convite partiu de Elexandra Malz, fundadora, proprietária e presidente do FC Cubillas, que na próxima temporada completa 10 anos de existência.

"Na minha visão o futebol tem muito para ajudar no cenário da sustentabilidade, a começar pelo fato de que a bola [de futebol] conduz uma linguagem universal e que a FIFA tem mais membros que a ONU. Por isso acredito que o torneio que faremos no ano que vem em Andaluzia, na cidade de Granada [Espanha] será um marco no encontro do futebol com a Amazônia", revelou Elexandra.

Fábio Bentes, presidente do Leão, agradeceu o convite do time espanhol. "Para nós é uma alegria muito grande. Isso mostra o resultado do trabalho que fazemos refletido não só no cenário nacional, mas, internacional também. Para nós é uma honra. Vamos acertar os detalhes para participar desse torneio comemorativo no aniversário do clube", contou.