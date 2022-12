Torcedoras da Argentina celebram conquista da Copa do Mundo com topless no estádio Lusail; entenda

A conquista da Copa do Mundo pela seleção da Argentina continua rendendo nos quatro cantos do mundo. Além da vitória dentro das quatro linhas, muitos torcedores estão aproveitando o momento para surfar na onda hermana e, quem sabe, aumentar a visibilidade nas redes sociais.

Duas torcedoras da Argentina conseguiram tudo isso e mais um pouco. Noe Dreams e Milu Barbie foram flagradas após tirarem a camisa durante a final entre Argentina e França, nas arquibancadas do Lusail. Elas estavam com os seios de fora pintados com as cores da bandeira do país campeão mundial.

SAIBA MAIS



Vários registros mostram as hermanas em um clima mais descontraído, embora o Catar seja um país não muito simpático aos costumes ocidentais, sobretudo aqueles que envolvem o comportamento das mulheres. No país, as mulheres precisam de autorização do marido ou do pai, caso queiram tomar decisões importantes.

Gestos desta natureza, então, são impensáveis. Na própria cultura do Catar, a mulher é obrigada a cobrir os ombros e os joelhos em público. Nada disso, no entanto, foi impedimento para que as torcedoras homenageassem a nação vitoriosa com direito a mamilos de fora.

"Dedico esta bandeira a vocês, meus amigos, familiares e toda a população de Quilmes, que sempre me apoia com mensagens e palavras tão lindas. Toda a minha vida está em Quilmes... tenho orgulho de ter nascido na cidade da cerveja. Observação: quem é campeão mundial comemora como quer", afirmou uma das argentinas que fez topless.

As duas torcedoras já deixaram o país e agora desfrutam da popularidade na internet. Noe Dreams tem mais de 94 mil seguidores, enquanto a amiga, Milu Barbie, tem mais de 110 mil.