Torcedor enfrenta dificuldade para conseguir ingresso para Remo e Tuna Luso; vídeo

Prestes a começar a decisão por uma das vagas na final do Parazão, torcedores de Clube do Remo e Tuna Luso relatam dificuldade para adquirir ingressos da partida. No lado de fora do Baenão, dezenas de pessoas se aglomeram em filas. De acordo com pessoas que tentam entrar no estádio, o clube não dispõe de funcionários em quantidade suficiente para organizar a venda de ingressos, enquanto cambistas aproveitam para comprar o maior número possível de ingressos, tornando o valor acima do cobrado nas bilheterias. Confira vídeo e fotos:

Aglomeração de torcedores marca a procura por ingressos na bilheteria do Baenão (Fábio Will)