Técnico Ricardo Catalá será apresentado no Remo nesta quinta-feira (16)

O Remo divulgou, na tarde desta quarta-feira (15), que a apresentação do técnico Ricardo Catalá será nesta quinta-feira (16), às 15h30, no estádio Baenão. O evento será restrito aos profissionais de imprensa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

O treinador foi anunciado pelo clube na última terça-feira (14) e já participou de uma série de reuniões com a diretoria desde que chegou a Belém. Em entrevista à reportagem logo após o desembarque na capital do Pará, o técnico revelou a necessidade de contratação de jogadores para a formação do elenco que vai disputar a temporada de 2024.

VEJA MAIS

"Não tem nenhum jogador contratado, mas tem muitas conversas acontecendo. O clube precisa obviamente acelerar nessa semana. Vim para Belém justamente para poder sentar com a direção, decidir data de pré-temporada, o que nós vamos fazer, como vamos fazer, onde... Essa é uma semana de planejamento", disse Catalá.

O treinador volta ao Remo após comandar a equipe na Série C deste ano. O retorno de Catalá foi uma promessa de campanha de Tonhão. O próprio treinador, em entrevista ao jornalista Abner Luiz, admitiu que tinha um acordo adiantado com o então candidato para a renovação de contrato visando 2024. Uma das condições impostas pelo técnico era ter, no próximo ano, o mesmo orçamento da última Série C.